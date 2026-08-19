سجل أسعار الصرف من Croatian kuna إلى إلى اليورو

يبلغ سعر صرف Croatian kuna إلى إلى اليورو حاليًا 0.132724 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.008% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Croatian kuna مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.002% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Croatian kuna إلى إلى اليورو بين أعلى مستوى 0.13276 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.132668 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.038%.