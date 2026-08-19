سجل أسعار الصرف من Croatian kuna إلى إلى جنيه مصري

يبلغ سعر صرف Croatian kuna إلى إلى جنيه مصري حاليًا 7.79559 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.560% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Croatian kuna مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.348% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Croatian kuna إلى إلى جنيه مصري بين أعلى مستوى 7.79559 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 7.6555 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.909%.