سجل أسعار الصرف من Croatian kuna إلى بالفرنك السويسري

يبلغ سعر صرف Croatian kuna إلى بالفرنك السويسري حاليًا 0.124832 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.191% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Croatian kuna مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.346% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Croatian kuna إلى بالفرنك السويسري بين أعلى مستوى 0.124871 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.124234 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.203%.