سجل أسعار الصرف من Croatian kuna إلى إلى ريال برازيلي

يبلغ سعر صرف Croatian kuna إلى إلى ريال برازيلي حاليًا 0.803177 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.415% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Croatian kuna مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.648% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Croatian kuna إلى إلى ريال برازيلي بين أعلى مستوى 0.805463 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.789246 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.814%.