سجل أسعار الصرف من Croatian kuna إلى إلى بوليفيانو البوليفية

يبلغ سعر صرف Croatian kuna إلى إلى بوليفيانو البوليفية حاليًا 1.77918 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.064% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Croatian kuna مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.493% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Croatian kuna إلى إلى بوليفيانو البوليفية بين أعلى مستوى 1.80962 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 1.77506 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.765%.