سجل أسعار الصرف من Croatian kuna إلى إلى التاكا البنغلاديشية

يبلغ سعر صرف Croatian kuna إلى إلى التاكا البنغلاديشية حاليًا 18.8416 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.457% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Croatian kuna مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.208% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Croatian kuna إلى إلى التاكا البنغلاديشية بين أعلى مستوى 18.9006 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 18.7414 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.311%.