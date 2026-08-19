سجل أسعار الصرف من Croatian kuna إلى إلى الدولار الأسترالي

يبلغ سعر صرف Croatian kuna إلى إلى الدولار الأسترالي حاليًا 0.21753 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.579% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Croatian kuna مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.257% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Croatian kuna إلى إلى الدولار الأسترالي بين أعلى مستوى 0.217595 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 0.215921 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.210%.