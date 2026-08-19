سجل أسعار الصرف من Croatian kuna إلى إلى الكراث الألباني

يبلغ سعر صرف Croatian kuna إلى إلى الكراث الألباني حاليًا 12.2973 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.147% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Croatian kuna مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.345% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Croatian kuna إلى إلى الكراث الألباني بين أعلى مستوى 12.3502 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 12.2973 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.157%.