سجل أسعار الصرف من لومبيرا هندوراس إلى إلى روبية سيشيلية

يبلغ سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى روبية سيشيلية حاليًا 0.53074 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -2.329% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لومبيرا هندوراس مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.767% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى روبية سيشيلية بين أعلى مستوى 0.545197 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 0.51208 في 16-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -3.897%.