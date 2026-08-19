سجل أسعار الصرف من لومبيرا هندوراس إلى إلى رييلس الكمبودية

يبلغ سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى رييلس الكمبودية حاليًا 150.472 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.039% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لومبيرا هندوراس مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.095% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى رييلس الكمبودية بين أعلى مستوى 150.846 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 150.338 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.148%.