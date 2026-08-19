سجل أسعار الصرف من دولار غيانا إلى بالفرنكات الرواندية

يبلغ سعر صرف دولار غيانا إلى بالفرنكات الرواندية حاليًا 7.03042 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.148% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار غيانا مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.230% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار غيانا إلى بالفرنكات الرواندية بين أعلى مستوى 7.03118 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 7.01428 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.127%.