سجل أسعار الصرف من دولار غيانا إلى إلى نيراس نيجيري

يبلغ سعر صرف دولار غيانا إلى إلى نيراس نيجيري حاليًا 6.65158 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.072% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار غيانا مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.175% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار غيانا إلى إلى نيراس نيجيري بين أعلى مستوى 6.68021 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 6.63998 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.359%.