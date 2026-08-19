سجل أسعار الصرف من دولار غيانا إلى إلى الدرهم المغربي

يبلغ سعر صرف دولار غيانا إلى إلى الدرهم المغربي حاليًا 0.0443874 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.061% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار غيانا مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.152% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار غيانا إلى إلى الدرهم المغربي بين أعلى مستوى 0.0445594 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.0442535 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.233%.