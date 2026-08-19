سجل أسعار الصرف من دولار غيانا إلى بالفرنك السويسري

يبلغ سعر صرف دولار غيانا إلى بالفرنك السويسري حاليًا 0.00387616 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.086% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار غيانا مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.039% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار غيانا إلى بالفرنك السويسري بين أعلى مستوى 0.00389262 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.00386397 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.290%.