سجل أسعار الصرف من الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى فرنك سويسري

يبلغ سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى فرنك سويسري حاليًا 13.5238 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.128% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الكيتزال الغواتيمالي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.461% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى فرنك سويسري بين أعلى مستوى 13.6055 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 13.4996 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.148%.