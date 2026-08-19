سجل أسعار الصرف من الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى البر الإثيوبي

يبلغ سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى البر الإثيوبي حاليًا 21.0809 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.122% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الكيتزال الغواتيمالي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.462% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى البر الإثيوبي بين أعلى مستوى 21.1246 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 20.9764 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.361%.