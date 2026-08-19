سجل أسعار الصرف من Guinean franc إلى إلى الدينار التونسي

يبلغ سعر صرف Guinean franc إلى إلى الدينار التونسي حاليًا 0.000332202 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.077% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Guinean franc مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.490% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Guinean franc إلى إلى الدينار التونسي بين أعلى مستوى 0.000333837 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.000330928 في 16-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.473%.