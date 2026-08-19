سجل أسعار الصرف من Guinean franc إلى إلى طاجيكي سومونيس

يبلغ سعر صرف Guinean franc إلى إلى طاجيكي سومونيس حاليًا 0.0010493 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.019% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Guinean franc مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.279% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Guinean franc إلى إلى طاجيكي سومونيس بين أعلى مستوى 0.00104952 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.00104555 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.364%.