سجل أسعار الصرف من Guinean franc إلى إلى الدولار النيوزيلندي

يبلغ سعر صرف Guinean franc إلى إلى الدولار النيوزيلندي حاليًا 0.000193929 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.228% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Guinean franc مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.077% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Guinean franc إلى إلى الدولار النيوزيلندي بين أعلى مستوى 0.000195259 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.000192213 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.296%.