سجل أسعار الصرف من Guinean franc إلى إلى الدوﻻرات الجامايكية

يبلغ سعر صرف Guinean franc إلى إلى الدوﻻرات الجامايكية حاليًا 0.0179603 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.184% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Guinean franc مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.425% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Guinean franc إلى إلى الدوﻻرات الجامايكية بين أعلى مستوى 0.0180369 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.0179603 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.166%.