سجل أسعار الصرف من الدلاسي الغامبي إلى إلى فورنتس المجرية

يبلغ سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى فورنتس المجرية حاليًا 4.27859 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.088% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الدلاسي الغامبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.069% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى فورنتس المجرية بين أعلى مستوى 4.32783 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 4.24142 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.916%.