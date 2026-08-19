سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى الراند الجنوب أفريقي

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الراند الجنوب أفريقي حاليًا 6.21902 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.101% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.528% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الراند الجنوب أفريقي بين أعلى مستوى 6.22631 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 6.14608 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.397%.