سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى الدولار النيوزيلندي

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الدولار النيوزيلندي حاليًا 0.651671 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.502% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.271% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الدولار النيوزيلندي بين أعلى مستوى 0.655978 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.645867 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.343%.