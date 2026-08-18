سجل أسعار الصرف من جزر فوكلاند جنيه إلى بدولارات ترينيداد وتوباغو

يبلغ سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى بدولارات ترينيداد وتوباغو حاليًا 9.08626 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.070% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جزر فوكلاند جنيه مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.012% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى بدولارات ترينيداد وتوباغو بين أعلى مستوى 9.10641 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 9.05903 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.160%.