سجل أسعار الصرف من جزر فوكلاند جنيه إلى إلى الدوﻻرات الناميبية

يبلغ سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى الدوﻻرات الناميبية حاليًا 21.9808 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.096% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جزر فوكلاند جنيه مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.418% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى الدوﻻرات الناميبية بين أعلى مستوى 22.0201 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 21.7538 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.295%.