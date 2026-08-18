سجل أسعار الصرف من جزر فوكلاند جنيه إلى إلى روبيات موريشيوس

يبلغ سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى روبيات موريشيوس حاليًا 63.6114 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.074% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جزر فوكلاند جنيه مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.275% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى روبيات موريشيوس بين أعلى مستوى 64.0613 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 63.4911 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.351%.