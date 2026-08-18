سجل أسعار الصرف من Fijian dollar إلى إلى ريال برازيلي

يبلغ سعر صرف Fijian dollar إلى إلى ريال برازيلي حاليًا 2.3452 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.454% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Fijian dollar مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.205% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Fijian dollar إلى إلى ريال برازيلي بين أعلى مستوى 2.35342 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 2.31728 في 11-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.660%.