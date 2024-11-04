История обменного курса фиджийский доллар–бразильские реалы

Обменный курс фиджийских доллара/бразильские реалы сейчас составляет 2,562, отражая изменение в размере -0.469% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фиджийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.218% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фиджийский доллар/бразильские реалы колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 2,594, и минимумом, равным 2,486, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.165%.