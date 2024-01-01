бразильский реал фиджийские доллары История изменения обменного курса
Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса бразильский реал фиджийские доллары. Это сводная страница бразильский реал (BRL) фиджийские доллары (FJD) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные BRL и FJD за 5 лет с 18-07-2019 по 18-07-2024.
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История обменного курса бразильский реал–фиджийские доллары
Обменный курс бразильский реал/фиджийские доллары сейчас составляет 0,403, отражая изменение в размере -1.655% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бразильский реал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.875% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.В течение прошлой недели обменный курс бразильский реал/фиджийские доллары колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,416, и минимумом, равным 0,403, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.785% уменьшение стоимости.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из бразильских реалов в фиджийские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BRL из выпадающего списка для исходной валюты и FJD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BRL в FJD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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