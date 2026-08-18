سجل أسعار الصرف من Fijian dollar إلى إلى التاكا البنغلاديشية

يبلغ سعر صرف Fijian dollar إلى إلى التاكا البنغلاديشية حاليًا 54.9549 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.460% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Fijian dollar مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.240% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Fijian dollar إلى إلى التاكا البنغلاديشية بين أعلى مستوى 55.6451 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 54.9549 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.327%.