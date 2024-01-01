История обменного курса фиджийский доллар–бангладешские таки

Обменный курс фиджийских доллара/бангладешские таки сейчас составляет 53,387, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фиджийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.132% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фиджийский доллар/бангладешские таки колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 53,387, и минимумом, равным 52,532, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.670%.