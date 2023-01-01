بير إثيوبي إلى ريال عماني

تحويل ETB إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ etb
٦٫٩٦٨ omr

1.00000 ETB = 0.00697 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 10:41 UTC
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ETB إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ETB → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866251.065588.46961.439121.663540.964618.2098
1GBP1.154411.2301102.1371.661431.920531.1135421.0229
1USD0.938550.812942183.03111.350651.561280.905217.0904
1INR0.01130330.009790810.012043710.01626680.01880360.01090190.205831

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البر الإثيوبي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البر الإثيوبي / الريال العماني
1 ETB0.00697 OMR
5 ETB0.03484 OMR
10 ETB0.06968 OMR
20 ETB0.13935 OMR
50 ETB0.34838 OMR
100 ETB0.69677 OMR
250 ETB1.74191 OMR
500 ETB3.48383 OMR
1000 ETB6.96766 OMR
2000 ETB13.93532 OMR
5000 ETB34.83830 OMR
10000 ETB69.67660 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / البر الإثيوبي
1 OMR143.52000 ETB
5 OMR717.60000 ETB
10 OMR1435.20000 ETB
20 OMR2870.40000 ETB
50 OMR7176.00000 ETB
100 OMR14352.00000 ETB
250 OMR35880.00000 ETB
500 OMR71760.00000 ETB
1000 OMR143520.00000 ETB
2000 OMR287040.00000 ETB
5000 OMR717600.00000 ETB
10000 OMR1435200.00000 ETB