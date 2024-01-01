Etiyopya birrinden Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile ETB → OMR çevirin

1.000 etb
6,803 omr

1.00000 ETB = 0.00680 OMR

02:25 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853961.072889.0911.453481.655430.94999518.3476
1 GBP1.1710211.25625104.3261.702031.938511.1124621.485
1 USD0.932150.79602183.04531.354851.543090.8855517.1025
1 INR0.01122450.009585370.012041610.01631460.01858130.01066350.205942

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Etiyopya birrinden Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Umman Riyali
1 ETB0.00680 OMR
5 ETB0.03402 OMR
10 ETB0.06803 OMR
20 ETB0.13606 OMR
50 ETB0.34015 OMR
100 ETB0.68031 OMR
250 ETB1.70077 OMR
500 ETB3.40155 OMR
1000 ETB6.80309 OMR
2000 ETB13.60618 OMR
5000 ETB34.01545 OMR
10000 ETB68.03090 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Etiyopya Birri
1 OMR146.99200 ETB
5 OMR734.96000 ETB
10 OMR1469.92000 ETB
20 OMR2939.84000 ETB
50 OMR7349.60000 ETB
100 OMR14699.20000 ETB
250 OMR36748.00000 ETB
500 OMR73496.00000 ETB
1000 OMR146992.00000 ETB
2000 OMR293984.00000 ETB
5000 OMR734960.00000 ETB
10000 OMR1469920.00000 ETB