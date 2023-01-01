10 Yemen riyalinden Etiyopya birrine
Reel döviz kuru ile OMR → ETB çevirin
OMR → ETB çevrim grafiği
1 OMR = 144.73200 ETB
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Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Yemen riyalinden Etiyopya birrine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ETB seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → ETB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Umman Riyali / Etiyopya Birri
|1 OMR
|144.73200 ETB
|5 OMR
|723.66000 ETB
|10 OMR
|1447.32000 ETB
|20 OMR
|2894.64000 ETB
|50 OMR
|7236.60000 ETB
|100 OMR
|14473.20000 ETB
|250 OMR
|36183.00000 ETB
|500 OMR
|72366.00000 ETB
|1000 OMR
|144732.00000 ETB
|2000 OMR
|289464.00000 ETB
|5000 OMR
|723660.00000 ETB
|10000 OMR
|1447320.00000 ETB