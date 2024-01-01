5 Etiyopya birrinden Umman riyaline

Reel döviz kuru ile ETB → OMR çevirin

1,000Br ETB = 0,003157ر.ع. OMR

20:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ETB → OMR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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OMR
1 ETB → OMRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00330,0036
Düşük0,00310,0031
Ortalama0,00320,0033
Değişim-2.91%-10.62%
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1 ETB → OMR istatistikleri

ETB → OMR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0033, en düşük 0,0031 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0032 oldu. ETB → OMR kurundaki değişiklik -2.91 değerindeydi.

ETB → OMR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0036, en düşük 0,0031 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0033 oldu. ETB → OMR kurundaki değişiklik -10.62 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiETB - OMR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Etiyopya birrinden Umman riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Umman Riyali
1 ETB0,00316 OMR
5 ETB0,01578 OMR
10 ETB0,03157 OMR
20 ETB0,06313 OMR
50 ETB0,15783 OMR
100 ETB0,31566 OMR
250 ETB0,78915 OMR
500 ETB1,57830 OMR
1000 ETB3,15659 OMR
2000 ETB6,31318 OMR
5000 ETB15,78295 OMR
10000 ETB31,56590 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Etiyopya Birri
1 OMR316,79700 ETB
5 OMR1.583,98500 ETB
10 OMR3.167,97000 ETB
20 OMR6.335,94000 ETB
50 OMR15.839,85000 ETB
100 OMR31.679,70000 ETB
250 OMR79.199,25000 ETB
500 OMR158.398,50000 ETB
1000 OMR316.797,00000 ETB
2000 OMR633.594,00000 ETB
5000 OMR1.583.985,00000 ETB
10000 OMR3.167.970,00000 ETB