سجل أسعار الصرف من جنيه مصري إلى إلى الدينار التونسي

يبلغ سعر صرف جنيه مصري إلى إلى الدينار التونسي حاليًا 0.0577768 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.652% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه مصري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.916% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه مصري إلى إلى الدينار التونسي بين أعلى مستوى 0.0585209 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.0577388 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.695%.