سجل أسعار الصرف من جنيه مصري إلى إلى روفية مالديفية

يبلغ سعر صرف جنيه مصري إلى إلى روفية مالديفية حاليًا 0.303696 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.473% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه مصري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.260% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه مصري إلى إلى روفية مالديفية بين أعلى مستوى 0.30593 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.30287 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.873%.