جنيه مصري إلى ليو مولدوفي

تحويل EGP إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

1000 egp
586.74 mdl

1.00000 EGP = 0.58674 MDL

متوسط سعر صرف السوق عند 10:21 UTC
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EGP إلى MDL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 MDL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.065588.48391.439061.663280.9645518.2008
1GBP1.1536711.2293102.0871.660291.918981.1127720.9988
1USD0.938550.813471183.04451.35061.561040.9052517.0819
1INR0.01130150.00979560.012041710.01626360.01879760.01090080.205696

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / مولدوفى Leu
1 EGP0.58674 MDL
5 EGP2.93371 MDL
10 EGP5.86742 MDL
20 EGP11.73484 MDL
50 EGP29.33710 MDL
100 EGP58.67420 MDL
250 EGP146.68550 MDL
500 EGP293.37100 MDL
1000 EGP586.74200 MDL
2000 EGP1173.48400 MDL
5000 EGP2933.71000 MDL
10000 EGP5867.42000 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / جنيه مصري
1 MDL1.70433 EGP
5 MDL8.52165 EGP
10 MDL17.04330 EGP
20 MDL34.08660 EGP
50 MDL85.21650 EGP
100 MDL170.43300 EGP
250 MDL426.08250 EGP
500 MDL852.16500 EGP
1000 MDL1704.33000 EGP
2000 MDL3408.66000 EGP
5000 MDL8521.65000 EGP
10000 MDL17043.30000 EGP