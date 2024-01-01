Египетские фунты в молдавские леи

Сконвертируйте EGP в MDL по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = L0,3621 MDL

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса EGP к MDL

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MDL
1 EGP в MDLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,36780,3678
Низкий0,36100,3552
В среднем0,36420,3603
Изменение-0.22%1.60%
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Соотношение 1 EGP к MDL

За последние 30 дней максимальный курс EGP к MDL составил 0,3678, а минимальный — 0,3610. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3642. Изменение курса EGP к MDL в процентном соотношении составило -0.22.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к MDL составил 0,3678, а минимальный — 0,3552. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3603. Изменение курса EGP к MDL в процентном соотношении составило 1.60.

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Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в молдавские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и MDL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в MDL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

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EGP в CAD

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EGP в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Молдавский лей
1 EGP0,36211 MDL
5 EGP1,81056 MDL
10 EGP3,62112 MDL
20 EGP7,24224 MDL
50 EGP18,10560 MDL
100 EGP36,21120 MDL
250 EGP90,52800 MDL
500 EGP181,05600 MDL
1000 EGP362,11200 MDL
2000 EGP724,22400 MDL
5000 EGP1 810,56000 MDL
10000 EGP3 621,12000 MDL
Обменные курсы Молдавский лей / Египетский фунт
1 MDL2,76157 EGP
5 MDL13,80785 EGP
10 MDL27,61570 EGP
20 MDL55,23140 EGP
50 MDL138,07850 EGP
100 MDL276,15700 EGP
250 MDL690,39250 EGP
500 MDL1 380,78500 EGP
1000 MDL2 761,57000 EGP
2000 MDL5 523,14000 EGP
5000 MDL13 807,85000 EGP
10000 MDL27 615,70000 EGP