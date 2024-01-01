История обменного курса египетский фунт–молдавские леи

Обменный курс египетских фунта/молдавские леи сейчас составляет 0,362, отражая изменение в размере 0.024% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость египетских фунтов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.617% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс египетский фунт/молдавские леи колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,367, и минимумом, равным 0,361, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.022%.