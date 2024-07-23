埃及鎊兌摩爾多瓦列伊匯率歷史紀錄

今日，埃及鎊兌摩爾多瓦列伊的匯率目前為0.366，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，埃及鎊的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.277%。

在過去一星期，埃及鎊兌摩爾多瓦列伊的匯率波動，在25-07-2024高見0.368，並在23-07-2024低見0.364。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了0.678%。