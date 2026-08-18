سجل أسعار الصرف من جنيه مصري إلى إلى التينجز الكازاخستانية

يبلغ سعر صرف جنيه مصري إلى إلى التينجز الكازاخستانية حاليًا 9.1466 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.469% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه مصري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.160% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه مصري إلى إلى التينجز الكازاخستانية بين أعلى مستوى 9.30351 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 9.10811 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.768%.