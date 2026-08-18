سجل أسعار الصرف من جنيه مصري إلى إلى الدوﻻرات الجامايكية

يبلغ سعر صرف جنيه مصري إلى إلى الدوﻻرات الجامايكية حاليًا 3.13065 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.535% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه مصري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.380% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه مصري إلى إلى الدوﻻرات الجامايكية بين أعلى مستوى 3.17267 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 3.13065 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.873%.