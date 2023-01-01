جنيه مصري إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل EGP إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
١٢٢٫٩٩ ils

1.00000 EGP = 0.12299 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 10:21 UTC
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EGP إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065688.49751.439041.663050.964518.2045
1GBP1.1535411.2292102.0841.659971.918381.1125920.9994
1USD0.938450.813537183.04951.350451.560670.905117.0838
1INR0.01129970.009795810.01204110.01626080.01879210.01089830.205706

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / Israeli New Sheqel
1 EGP0.12299 ILS
5 EGP0.61494 ILS
10 EGP1.22988 ILS
20 EGP2.45976 ILS
50 EGP6.14940 ILS
100 EGP12.29880 ILS
250 EGP30.74700 ILS
500 EGP61.49400 ILS
1000 EGP122.98800 ILS
2000 EGP245.97600 ILS
5000 EGP614.94000 ILS
10000 EGP1229.88000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / جنيه مصري
1 ILS8.13088 EGP
5 ILS40.65440 EGP
10 ILS81.30880 EGP
20 ILS162.61760 EGP
50 ILS406.54400 EGP
100 ILS813.08800 EGP
250 ILS2032.72000 EGP
500 ILS4065.44000 EGP
1000 ILS8130.88000 EGP
2000 ILS16261.76000 EGP
5000 ILS40654.40000 EGP
10000 ILS81308.80000 EGP