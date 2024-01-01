Египетские фунты в новые израильские шекели

Сконвертируйте EGP в ILS по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = ₪0,07608 ILS

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса EGP к ILS

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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ILS
1 EGP в ILSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,07800,0789
Низкий0,07550,0747
В среднем0,07690,0768
Изменение-1.63%0.38%
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Соотношение 1 EGP к ILS

За последние 30 дней максимальный курс EGP к ILS составил 0,0780, а минимальный — 0,0755. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0769. Изменение курса EGP к ILS в процентном соотношении составило -1.63.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к ILS составил 0,0789, а минимальный — 0,0747. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0768. Изменение курса EGP к ILS в процентном соотношении составило 0.38.

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Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

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EGP в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Израильский новый шекель
1 EGP0,07608 ILS
5 EGP0,38038 ILS
10 EGP0,76075 ILS
20 EGP1,52151 ILS
50 EGP3,80377 ILS
100 EGP7,60754 ILS
250 EGP19,01885 ILS
500 EGP38,03770 ILS
1000 EGP76,07540 ILS
2000 EGP152,15080 ILS
5000 EGP380,37700 ILS
10000 EGP760,75400 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Египетский фунт
1 ILS13,14490 EGP
5 ILS65,72450 EGP
10 ILS131,44900 EGP
20 ILS262,89800 EGP
50 ILS657,24500 EGP
100 ILS1 314,49000 EGP
250 ILS3 286,22500 EGP
500 ILS6 572,45000 EGP
1000 ILS13 144,90000 EGP
2000 ILS26 289,80000 EGP
5000 ILS65 724,50000 EGP
10000 ILS131 449,00000 EGP