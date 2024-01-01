Mısır lirasından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile EGP → ILS çevirin

1.000 egp
118,07 ils

1.00000 EGP = 0.11807 ILS

02:06 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8539451.072789.08381.453451.655270.9499718.3423
1 GBP1.1710411.25615104.3191.702021.938351.1124521.4792
1 USD0.932250.796083183.04631.354951.543090.8855517.0992
1 INR0.01122540.009586020.012041510.01631560.01858110.01066330.2059

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Mısır lirasından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Yeni İsrail Şekeli
1 EGP0.11807 ILS
5 EGP0.59037 ILS
10 EGP1.18074 ILS
20 EGP2.36148 ILS
50 EGP5.90370 ILS
100 EGP11.80740 ILS
250 EGP29.51850 ILS
500 EGP59.03700 ILS
1000 EGP118.07400 ILS
2000 EGP236.14800 ILS
5000 EGP590.37000 ILS
10000 EGP1180.74000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Mısır Lirası
1 ILS8.46923 EGP
5 ILS42.34615 EGP
10 ILS84.69230 EGP
20 ILS169.38460 EGP
50 ILS423.46150 EGP
100 ILS846.92300 EGP
250 ILS2117.30750 EGP
500 ILS4234.61500 EGP
1000 ILS8469.23000 EGP
2000 ILS16938.46000 EGP
5000 ILS42346.15000 EGP
10000 ILS84692.30000 EGP