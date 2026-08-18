سجل أسعار الصرف من جنيه مصري إلى إلى فورنتس المجرية

يبلغ سعر صرف جنيه مصري إلى إلى فورنتس المجرية حاليًا 6.23655 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.212% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه مصري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.916% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه مصري إلى إلى فورنتس المجرية بين أعلى مستوى 6.31226 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 6.21401 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.972%.