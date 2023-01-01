جنيه مصري إلى دينار جزائري

تحويل EGP إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
٤٬٤٤١٫١٧ dzd

1.00000 EGP = 4.44117 DZD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:19 UTC
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EGP إلى DZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 DZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.0652588.46091.438411.663150.964618.2021
1GBP1.1536711.2289102.0511.659381.918661.1128320.9985
1USD0.93870.813736183.04241.35031.561280.905517.0872
1INR0.01130440.009799040.01204210.01626040.0188010.01090410.205765

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / Algerian Dinar
1 EGP4.44117 DZD
5 EGP22.20585 DZD
10 EGP44.41170 DZD
20 EGP88.82340 DZD
50 EGP222.05850 DZD
100 EGP444.11700 DZD
250 EGP1110.29250 DZD
500 EGP2220.58500 DZD
1000 EGP4441.17000 DZD
2000 EGP8882.34000 DZD
5000 EGP22205.85000 DZD
10000 EGP44411.70000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / جنيه مصري
1 DZD0.22517 EGP
5 DZD1.12583 EGP
10 DZD2.25166 EGP
20 DZD4.50332 EGP
50 DZD11.25830 EGP
100 DZD22.51660 EGP
250 DZD56.29150 EGP
500 DZD112.58300 EGP
1000 DZD225.16600 EGP
2000 DZD450.33200 EGP
5000 DZD1125.83000 EGP
10000 DZD2251.66000 EGP