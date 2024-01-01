Mısır lirasından Cezayir dinarına

Reel döviz kuru ile EGP → DZD çevirin

1.000 egp
4.353,24 dzd

1.00000 EGP = 4.35324 DZD

02:04 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853881.0727589.08481.453421.65510.9518.3431
1 GBP1.1711211.25635104.3321.702171.938361.1125721.4825
1 USD0.93220.795957183.04341.354851.542850.8855517.0991
1 INR0.01122530.009584830.012041910.0163150.01857890.01066370.205906

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Mısır lirasından Cezayir dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → DZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Cezayir Dinarı
1 EGP4.35324 DZD
5 EGP21.76620 DZD
10 EGP43.53240 DZD
20 EGP87.06480 DZD
50 EGP217.66200 DZD
100 EGP435.32400 DZD
250 EGP1088.31000 DZD
500 EGP2176.62000 DZD
1000 EGP4353.24000 DZD
2000 EGP8706.48000 DZD
5000 EGP21766.20000 DZD
10000 EGP43532.40000 DZD
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Mısır Lirası
1 DZD0.22971 EGP
5 DZD1.14857 EGP
10 DZD2.29714 EGP
20 DZD4.59428 EGP
50 DZD11.48570 EGP
100 DZD22.97140 EGP
250 DZD57.42850 EGP
500 DZD114.85700 EGP
1000 DZD229.71400 EGP
2000 DZD459.42800 EGP
5000 DZD1148.57000 EGP
10000 DZD2297.14000 EGP