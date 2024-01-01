Египетские фунты в алжирские динары

Сконвертируйте EGP в DZD по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = دج2,704 DZD

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса EGP к DZD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

DZD
1 EGP в DZDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,74622,7542
Низкий2,70262,7026
В среднем2,73012,7354
Изменение-1.20%-1.01%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 EGP к DZD

За последние 30 дней максимальный курс EGP к DZD составил 2,7462, а минимальный — 2,7026. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,7301. Изменение курса EGP к DZD в процентном соотношении составило -1.20.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к DZD составил 2,7542, а минимальный — 2,7026. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,7354. Изменение курса EGP к DZD в процентном соотношении составило -1.01.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график EGP к DZD

Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в алжирские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и DZD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в DZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

EGP в USD

EGP в EUR

EGP в CAD

EGP в GBP

EGP в AUD

EGP в INR

EGP в AED

EGP в TRY

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Алжирский динар
1 EGP2,70359 DZD
5 EGP13,51795 DZD
10 EGP27,03590 DZD
20 EGP54,07180 DZD
50 EGP135,17950 DZD
100 EGP270,35900 DZD
250 EGP675,89750 DZD
500 EGP1 351,79500 DZD
1000 EGP2 703,59000 DZD
2000 EGP5 407,18000 DZD
5000 EGP13 517,95000 DZD
10000 EGP27 035,90000 DZD
Обменные курсы Алжирский динар / Египетский фунт
1 DZD0,36988 EGP
5 DZD1,84940 EGP
10 DZD3,69879 EGP
20 DZD7,39758 EGP
50 DZD18,49395 EGP
100 DZD36,98790 EGP
250 DZD92,46975 EGP
500 DZD184,93950 EGP
1000 DZD369,87900 EGP
2000 DZD739,75800 EGP
5000 DZD1 849,39500 EGP
10000 DZD3 698,79000 EGP